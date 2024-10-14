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У ЄС розширили санкційний список щодо Молдови, до нього потрапила лідерка Гагаузії

Загалом обмежувальні заходи застосовуються до 16 осіб і двох організацій. 

У ЄС розширили санкційний список щодо Молдови, до нього потрапила лідерка Гагаузії
Євгенія Гуцул
Фото: NewsMaker

Рада Євросоюзу ухвалила обмежувальні заходи щодо п'яти осіб та однієї організації, відповідальних за "дії, що дестабілізують Республіку Молдова".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"ЄС продовжить надавати всю свою підтримку законним прагненням молдовського народу. Сьогоднішні санкційні списки є ще одним внеском у стійкість Молдови", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

При цьому він звинуватив Росію в спробах дестабілізувати Молдову.

У комюніке Ради ЄС зазначається, що до списку внесено Євгенію Гуцул, яка є керівницею Гагаузії та "несе відповідальність за просування сепаратизму в цьому регіоні, тим самим намагаючись повалити конституційний лад і загрожуючи суверенітету і незалежності Молдови".

У новому переліку значаться її заступник Михайло Влах, а також інші місцеві діячі: Юрій Кузнєцов, Ілля Узун.

Крім того, під санкції потрапила неурядова організація "Євразія" та її директорка і засновниця Неллі Парутенко.

У осіб та організації, які підпали під санкції, заморожують активи. Фізичним особам забороняється в'їзд до ЄС. Також накладено заборону "на надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо або побічно".

Обмежувальні заходи в межах цього режиму тепер застосовуються загалом до 16 осіб і двох організацій. 

  • ЄС заснував у квітні 2023 року юридичні рамки для цілеспрямованих обмежувальних заходів щодо осіб, "відповідальних за підтримку або реалізацію дій, які підривають або загрожують суверенітету і незалежності Республіки Молдова, а також демократії, стабільності та безпеки в країні".
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