ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Політика

Кривонос: СБУ готує нову хвилю підозр працівникам НАБУ через справу щодо їхнього генерала Іллі Вітюка

Зокрема Кривонос нагадав про раніше затриманих працівників НАБУ, які, за його словами, наразі перебувають за ґратами безпідставно. 

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос заявив, що СБУ готує нову хвилю підозр працівникам його відомства.

Про це Кривонос сказав під час круглого столу, присвяченого шості річниці здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та Апеляційною палатою ВАКС, передає “Дзеркало тижня”. 

“Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу (Іллі Вітюку — ред.) вже на руках ухвали, вони тільки чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні, і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі", — розповів Кривонос.

Директор Бюро нагадав також про затриманих працівників НАБУ, які, за його словами, наразі перебувають за ґратами безпідставно.

“Хочу, щоб ми всі як держава, як антикорупційна інфраструктура, чітко усвідомлювали, що ми маємо рухатися вперед та маємо відповідати суспільству на доволі просте питання: коли ми побачимо корупціонерів за ґратами”, — підсумував він.
