Кривонос: СБУ готує нову хвилю підозр працівникам НАБУ через справу щодо їхнього генерала Іллі Вітюка

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос заявив, що СБУ готує нову хвилю підозр працівникам його відомства.

Про це Кривонос сказав під час круглого столу, присвяченого шості річниці здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та Апеляційною палатою ВАКС, передає “Дзеркало тижня”.

“Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу (Іллі Вітюку — ред.) вже на руках ухвали, вони тільки чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні, і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі", — розповів Кривонос.

Директор Бюро нагадав також про затриманих працівників НАБУ, які, за його словами, наразі перебувають за ґратами безпідставно.

“Хочу, щоб ми всі як держава, як антикорупційна інфраструктура, чітко усвідомлювали, що ми маємо рухатися вперед та маємо відповідати суспільству на доволі просте питання: коли ми побачимо корупціонерів за ґратами”, — підсумував він.