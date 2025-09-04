ВАКС обрав «запобіжку» бригадному генералові СБУ Вітюку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бригадному генералові СБУ Іллі Вітюку, повідомляє Центр протидії корупції.

НАБУ і САП підозрюють Вітюка у незаконному збагаченні та брехні в декларації.

Суддя застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн грн.

Якщо Вітюк внесе кошти, то повинен буде утримуватися від спілкування з низкою осіб, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор просив суд про запобіжний захід у вигляді застави розміром 42 млн грн. на засіданні сторона обвинувачення надала інформацію з месенджерів, в яких дружина Вітюка обговорювала придбання дороговартісної квартири площею майже 200 квадратів.

Так, ріелтор у попередньому договорі вказала вартість нерухомості у розмірі 600 тисяч доларів (понад 22 млн грн). Після мінімальної знижки ціна зменшилася до 21,4 млн грн, але в другому пункті зазначалось, що за згодою сторін оціночна вартість склала 12,7 млн грн. При цьому немає підтвердження законного походження частини витрачених коштів у розмірі 8,8 млн грн.