ВАКС обрав «запобіжку» бригадному генералові СБУ Вітюку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бригадному генералові СБУ Іллі Вітюку, повідомляє Центр протидії корупції.
НАБУ і САП підозрюють Вітюка у незаконному збагаченні та брехні в декларації.
Суддя застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн грн.
Якщо Вітюк внесе кошти, то повинен буде утримуватися від спілкування з низкою осіб, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також здати паспорти для виїзду за кордон.
Прокурор просив суд про запобіжний захід у вигляді застави розміром 42 млн грн. на засіданні сторона обвинувачення надала інформацію з месенджерів, в яких дружина Вітюка обговорювала придбання дороговартісної квартири площею майже 200 квадратів.
Так, ріелтор у попередньому договорі вказала вартість нерухомості у розмірі 600 тисяч доларів (понад 22 млн грн). Після мінімальної знижки ціна зменшилася до 21,4 млн грн, але в другому пункті зазначалось, що за згодою сторін оціночна вартість склала 12,7 млн грн. При цьому немає підтвердження законного походження частини витрачених коштів у розмірі 8,8 млн грн.
- 2 вересня НАБУ і САП повідомили, що викрили посадовця Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
- Слідство встановило, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.
- Власниця майна вказала, що заробила гроші як ФОП, при цьому САП заявляє, що на рахунки підприємиці дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг, але вони поступали від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці.
- Служба безпеки відреагувала на підозру своєму співробітникові. Вона заявила, що «сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання кількох співробітників НАБУ наприкінці липня цього року.