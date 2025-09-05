Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Справа нафтопродуктів Курченка: Бізнесмен Тищенко уклав угоду з прокурором і уникнув 8 років тюрми

Бізнесмена звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки, без конфіскації майна.

​Справа нафтопродуктів Курченка: Бізнесмен Тищенко уклав угоду з прокурором і уникнув 8 років тюрми
Сергій Тищенко
Фото: Цензор

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та бізнесменом Сергієм Тищенком, який фігурував у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів проросійського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У суді не називають прізвища бізнесмена, проте обставини справи вказують, що йдеться про підприємця Сергія Тищенка. 

Його визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. Тищенку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років, із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях строком на 3 роки, без конфіскації майна.

Одночасно, на підставі ч.2 ст. 75 КК, бізнесмена звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки, без конфіскації майна.

Іспитовий строк обчислюватиметься з моменту проголошення вироку. 

Контекст справи

За даними слідства, у 2014–2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тис. тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 млн грн.

У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 млн грн, яку згодом знизили до 181 млн. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.

На обвинуваченого також покладено такі обов’язки:

  • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

