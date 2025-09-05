​Справа нафтопродуктів Курченка: Бізнесмен Тищенко уклав угоду з прокурором і уникнув 8 років тюрми

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та бізнесменом Сергієм Тищенком, який фігурував у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів проросійського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
У суді не називають прізвища бізнесмена, проте обставини справи вказують, що йдеться про підприємця Сергія Тищенка.
Його визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. Тищенку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років, із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях строком на 3 роки, без конфіскації майна.
Одночасно, на підставі ч.2 ст. 75 КК, бізнесмена звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки, без конфіскації майна.
Іспитовий строк обчислюватиметься з моменту проголошення вироку.
Контекст справи
За даними слідства, у 2014–2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тис. тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 млн грн.
У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 млн грн, яку згодом знизили до 181 млн. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.
На обвинуваченого також покладено такі обов’язки:
- періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Контекст справи
- За даними слідства, у 2014–2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тис. тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 млн грн.
- У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 млн грн, яку згодом знизили до 181 млн. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.
- Пізніше Тищенко запропонував укласти зі САП. За даними джерел LB.ua, угода передбачає компенсацію державі суми, яка у п’ять разів менша від задекларованих збитків - близько 200 млн грн замість майже 1 млрд грн. Водночас, САП відмовила LB.ua у доступі до інформації по справі. Своє рішення САП обґрунтувала тим, що запитувані дані становлять таємницю досудового розслідування.