Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоЖиття

На дорозі Чернігів-Славутич відкрили рух трьома мостами

Роботи з відновлення мостів розпочали до повномасштабного російського вторгнення.

На дорозі Чернігів-Славутич відкрили рух трьома мостами
На дорозі Чернігів-Славутич відкрили рух трьома мостами
Фото: Скріншот з відео

У Чернігівській області завершили роботи з капітального ремонту трьох мостів на дорозі Р-56 Чернігів — Пакуль — КПП “Чорнобиль” — Славутич.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Роботи з відновлення мостів розпочали до повномасштабного російського вторгнення, їх стан був передаварійний.

Восени 2021 року в ході капремонту збудували тимчасові об'їзди та демонтували старі конструкції, у січні-лютому 2022 року йшли роботи із забивання та випробування паль. 

Під час повномасштабного вторгнення Росії ця частина Чернігівщини на місяць опинилась в окупації, а після деокупації мости три роки стояли недобудовані.

У 2025 році капітальний ремонт відновили:

  • зробили опори та монолітні прогонові будови
  • укріпили схили габіонами
  • провели гідроізоляцію конструкції мостів
  • влаштували нове асфальтобетонне покриття на штучних спорудах та підходах до них
  • змонтували деформаційні шви
  • встановили перила та бар'єрне огородження
  • нанесли дорожню розмітку.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies