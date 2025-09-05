На дорозі Чернігів-Славутич відкрили рух трьома мостами

Роботи з відновлення мостів розпочали до повномасштабного російського вторгнення.

У Чернігівській області завершили роботи з капітального ремонту трьох мостів на дорозі Р-56 Чернігів — Пакуль — КПП “Чорнобиль” — Славутич.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Восени 2021 року в ході капремонту збудували тимчасові об'їзди та демонтували старі конструкції, у січні-лютому 2022 року йшли роботи із забивання та випробування паль.

Під час повномасштабного вторгнення Росії ця частина Чернігівщини на місяць опинилась в окупації, а після деокупації мости три роки стояли недобудовані.

У 2025 році капітальний ремонт відновили: