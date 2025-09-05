Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
1-й корпус НГУ “Азов” розповів про результати роботи на Добропільському напрямку

За місяць звільнено 6 населених пунктів.

Перший корпус Нацгвардії “Азов”
Фото: Перший корпус Нацгвардії “Азов”

Минув місяць, як управління підрозділами Сил оборони України на Добропільському напрямку передали 1-му корпусу Нацгвардії “Азов”.

Про це повідомила пресслужба 1-го корпуса НГУ “Азов”.

“Завдяки узгодженим діям, мужності суміжних, приданих і підпорядкованих підрозділів Національної гвардії, Сухопутних, Десантно-штурмових і Штурмових військ, Повітряних сил та Сил безпілотних систем, які щодня тримають оборону і йдуть на штурм ворожих позицій, противник зазнав значних втрат у живій силі”, - йдеться у повідомленні.

Станом на 5 вересня 2025 року втрати росіян становлять:

  • безповоротні — 2427 окупанта;
  • санітарні — 1208;
  • взято в полон — 65 військовослужбовців армії РФ.

Крім того, була знищена і пошкоджена ворожа техніка:

  • 20 танків;
  • 41 бойова броньована машина;
  • 78 гармат;
  • 2 системи реактивного залпового вогню;
  • 392 БПЛА різних типів.

Також за цей період звільнено населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Фото: Азов
