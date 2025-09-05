1-й корпус НГУ “Азов” розповів про результати роботи на Добропільському напрямку

Минув місяць, як управління підрозділами Сил оборони України на Добропільському напрямку передали 1-му корпусу Нацгвардії “Азов”.

Про це повідомила пресслужба 1-го корпуса НГУ “Азов”.

“Завдяки узгодженим діям, мужності суміжних, приданих і підпорядкованих підрозділів Національної гвардії, Сухопутних, Десантно-штурмових і Штурмових військ, Повітряних сил та Сил безпілотних систем, які щодня тримають оборону і йдуть на штурм ворожих позицій, противник зазнав значних втрат у живій силі”, - йдеться у повідомленні.

Станом на 5 вересня 2025 року втрати росіян становлять:

безповоротні — 2427 окупанта;

санітарні — 1208;

взято в полон — 65 військовослужбовців армії РФ.

Крім того, була знищена і пошкоджена ворожа техніка:

20 танків;

41 бойова броньована машина;

78 гармат;

2 системи реактивного залпового вогню;

392 БПЛА різних типів.

Також за цей період звільнено населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.