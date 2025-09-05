Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачеві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мукачеві з представниками американського підприємства “Флекстронікс”, яке 21 серпня зруйнували російські ракети.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення”, – наголосила Генеральна директорка “Флекстронікс Україна” Анна Драгун.

Вона зауважила, що зараз основним пріоритетом є підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.

Також на зустрічі була присутня Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка подякувала Володимиру Зеленському за підтримку.