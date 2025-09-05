Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачеві

Основним пріоритетом підприємства є підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.

Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачеві
Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачеві
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мукачеві з представниками американського підприємства “Флекстронікс”, яке 21 серпня зруйнували російські ракети.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення”, – наголосила Генеральна директорка “Флекстронікс Україна” Анна Драгун.

Вона зауважила, що зараз основним пріоритетом є підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.

Також на зустрічі була присутня Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка подякувала Володимиру Зеленському за підтримку.

  • У ніч на 21 серпня російські війська атакували Закарпатську область і вдарили по підприємству у Мукачеві. Поранені люди. Імовірно, ворог поцілив туди ракетами типу "Калібр".  О 13:50 рятувальники повідомили, що локалізували пожежу площею 7 тис. кв. м. Кількість постраждалих, попередньо, збільшилася до 16 людей.

  • Влада Закарпатської області виділить фінансування на відновлення атакованого росіянами американського заводу FLEX у Мукачеві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies