Зеленський відвідав зруйнований російськими ракетами американський завод у Мукачеві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мукачеві з представниками американського підприємства “Флекстронікс”, яке 21 серпня зруйнували російські ракети.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
“Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення”, – наголосила Генеральна директорка “Флекстронікс Україна” Анна Драгун.
Вона зауважила, що зараз основним пріоритетом є підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.
Також на зустрічі була присутня Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка подякувала Володимиру Зеленському за підтримку.
У ніч на 21 серпня російські війська атакували Закарпатську область і вдарили по підприємству у Мукачеві. Поранені люди. Імовірно, ворог поцілив туди ракетами типу "Калібр". О 13:50 рятувальники повідомили, що локалізували пожежу площею 7 тис. кв. м. Кількість постраждалих, попередньо, збільшилася до 16 людей.
- Влада Закарпатської області виділить фінансування на відновлення атакованого росіянами американського заводу FLEX у Мукачеві.