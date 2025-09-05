Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
САП вимагає конфіскувати 5 квартир і авто у чинного нардепа

Загальна вартість активів перевищує 8,2 млн грн.

САП вимагає конфіскувати 5 квартир і авто у чинного нардепа
САП
Фото: advokatpost.com

САП звернулася до Вищого антикорупційного суду, аби визнати необґрунтованими активи чинного народного депутата України.

Як повідомила пресслужба прокуратури, прокурор подав позов 1 вересня на підставі доказів, зібраних самостійно та наданих детективами НАБУ.

Позовна заява стосується:

  • п’яти квартир,
  • майнових прав на ще одну квартиру,
  • автомобіля Toyota Land Cruiser.

Загальна вартість активів перевищує 8,2 млн грн.

За версією слідства, щоб приховати набуття майна, право власності оформлювали на батька нардепа і співмешканку його брата. Аналіз доходів самого парламентаря, членів його сім’ї та близьких родичів засвідчив неможливість легального придбання зазначених об’єктів.

З огляду на це прокурор САП просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

У прокуратурі зазначили, що про перебіг та результати розгляду справи повідомлять додатково.
