САП вимагає конфіскувати 5 квартир і авто у чинного нардепа

САП звернулася до Вищого антикорупційного суду, аби визнати необґрунтованими активи чинного народного депутата України.
Як повідомила пресслужба прокуратури, прокурор подав позов 1 вересня на підставі доказів, зібраних самостійно та наданих детективами НАБУ.
Позовна заява стосується:
- п’яти квартир,
- майнових прав на ще одну квартиру,
- автомобіля Toyota Land Cruiser.
Загальна вартість активів перевищує 8,2 млн грн.
За версією слідства, щоб приховати набуття майна, право власності оформлювали на батька нардепа і співмешканку його брата. Аналіз доходів самого парламентаря, членів його сім’ї та близьких родичів засвідчив неможливість легального придбання зазначених об’єктів.
З огляду на це прокурор САП просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.
У прокуратурі зазначили, що про перебіг та результати розгляду справи повідомлять додатково.