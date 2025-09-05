САП вимагає конфіскувати 5 квартир і авто у чинного нардепа

САП звернулася до Вищого антикорупційного суду, аби визнати необґрунтованими активи чинного народного депутата України.

Як повідомила пресслужба прокуратури, прокурор подав позов 1 вересня на підставі доказів, зібраних самостійно та наданих детективами НАБУ.

Позовна заява стосується:

п’яти квартир,

майнових прав на ще одну квартиру,

автомобіля Toyota Land Cruiser.

Загальна вартість активів перевищує 8,2 млн грн.

За версією слідства, щоб приховати набуття майна, право власності оформлювали на батька нардепа і співмешканку його брата. Аналіз доходів самого парламентаря, членів його сім’ї та близьких родичів засвідчив неможливість легального придбання зазначених об’єктів.

З огляду на це прокурор САП просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

У прокуратурі зазначили, що про перебіг та результати розгляду справи повідомлять додатково.