Австрія стала країною-спостерігачем у "Коаліції охочих"

Країна з 1955 року дотримується нейтралітету.

Австрія стала країною-спостерігачем у "Коаліції охочих"

Австрія у четвер долучилася до засідання "Коаліції охочих", хоча не має наміру брати участь у гарантуванні миру для України через свій нейтральний статус, закріплений юридично з 1955 року.

Міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер на своїй сторінці у Facebook повідомила, що взяла участь у відеоконференції європейських держав та США за дорученням федерального канцлера Крістіана Штокера. Статус Австрії на зустрічі було визначено як країна-спостерігач. 

Офіційний Відень "поділяє з усіма учасниками спільну мету: сталий мир в Україні". Австрія підтверджує свою готовність стати майданчиком для мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. 
