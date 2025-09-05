Австрія стала країною-спостерігачем у "Коаліції охочих"

Австрія у четвер долучилася до засідання "Коаліції охочих", хоча не має наміру брати участь у гарантуванні миру для України через свій нейтральний статус, закріплений юридично з 1955 року.

Міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер на своїй сторінці у Facebook повідомила, що взяла участь у відеоконференції європейських держав та США за дорученням федерального канцлера Крістіана Штокера. Статус Австрії на зустрічі було визначено як країна-спостерігач.

Офіційний Відень "поділяє з усіма учасниками спільну мету: сталий мир в Україні". Австрія підтверджує свою готовність стати майданчиком для мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни.