В Україну вдалось повернути велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
“За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні”, - написав Єрмак.
Серед тих, кого вдалось повернути в Україну:
- сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;
- діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;
- підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.
Нині вони відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя.
