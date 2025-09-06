Нині вони відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію.

В Україну вдалось повернути велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

“За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні”, - написав Єрмак.

Серед тих, кого вдалось повернути в Україну:

сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;

діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;

підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

Нині вони відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя.