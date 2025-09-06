У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
В Україну вдалось повернути велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій

Нині вони відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію.

Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

“За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні”, - написав Єрмак. 

Серед тих, кого вдалось повернути в Україну:

  • сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері; 
  • діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими; 
  • підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи. 

Нині вони відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. 
