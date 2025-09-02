Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Ще одну групу українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій

В Офісі президента повідомили, що роками ці діти жили під тиском і страхом в окупації.

Фото: Bring Kids Back UA

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще одна група українських дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих Росією територій, повідомив глава Офіс президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків. 

Серед врятованих – мати з двома синами, яких депортували до Росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя – грошей, одягу, їжі. Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися.

Також додому повернулася дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків. Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів.

“Дякую команді Офісу Омбудсмана України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку наших дітей. Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому”, – написав Єрмак.
