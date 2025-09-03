Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Ворог завдав артилерійського удару по Нікополю, є жертва

Пошкоджень зазнали приватні будинки і гараж.

Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Загинув чоловік.

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі росіяни вбили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і гараж.
