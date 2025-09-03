Ворог завдав артилерійського удару по Нікополю, є жертва

"У Нікополі росіяни вбили людину. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким", — ідеться у повідомленні.

Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Загинув чоловік.

