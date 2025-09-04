У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Рада підтримала за основу повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини

Законопроєктом пропонується виключити можливість для особи, яка вперше пішла у СЗЧ, бути звільненим від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення в армію.

Рада підтримала за основу повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 вересня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 13260, яким фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ).

Як зазначив нардеп Олександр Федієнко, законопроєкт у першому читанні підтримали 277 народних обранців. 

Законопроєктом пропонується:

1) виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби», 408 «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

2) доповнити розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень КК новим п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 408 цього Кодексу, та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;

3) до ст. ст. 286 «Порядок звільнення від кримінальної відповідальності», 287 «Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності», «Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності» КПК та доповнити розділ XІ «Перехідні положення» КПК новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних Сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Нагадаємо, термін добровільного повернення військових з СЗЧ сплив 30 серпня.

  • У серпні минулого року виповниться рік, відколи Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства.
  • Серед військових немає одностайного ставлення до СЗЧ: одні критикують і побратимів, які покинули підрозділ, і владу, що йде їм назустріч; інші підтримують — мовляв, за певних умов це єдиний вихід, щоб, наприклад, перевестися в іншу бригаду чи пройти необхідне лікування. Які наслідки спрощеного повернення після першого факту СЗЧ, що хоче вдосконалити парламент, що кажуть військові та з чим звертаються бійці до уповноваженої з захисту прав військовослужбовців — читайте в матеріалі LB.ua "СЗЧ без відповідальності. Що це дало і які зміни розглядає Рада".
