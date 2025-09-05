Росіяни атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури на Сумщині

Росіяни атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Сумській області і обстрілювали місце, де рятувальники ліквідовували пожежу.
Про це повідомили у ДСНС.
"росія 4 вересня завдала серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині: є руйнування, виникла масштабна пожежа", – повідомили надзвичайники.
Також у ДСНС розповіли, що ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Надзвичайники не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані.
Вночі 5 вересня російські БпЛА атакували Сумську громаду. Загорілися нежитлові будівлі. Рятувальники обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню.
- У Сумах російські дрони атакували притулок для собак.