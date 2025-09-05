Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури на Сумщині

Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. 

Росіяни атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури на Сумщині
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

Росіяни атакували об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Сумській області і обстрілювали місце, де рятувальники ліквідовували пожежу.

Про це повідомили у ДСНС. 

"росія 4 вересня завдала серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині: є руйнування, виникла масштабна пожежа", – повідомили надзвичайники.

Також у ДСНС розповіли, що ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Надзвичайники не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані.

Вночі 5 вересня російські БпЛА атакували Сумську громаду. Загорілися нежитлові будівлі. Рятувальники обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню.

Рятувальник під час ліквідації наслідків удару
Фото: ДСНС
Рятувальник під час ліквідації наслідків удару
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілу

  • У Сумах російські дрони атакували притулок для собак.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies