МЗС Бельгії підтвердило, що країна не віддасть Україні заморожені російські активи

Називають "поганим сигналом" та бояться, що це "підірве євро".

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в інтерв'ю Euronews заявив, що країна не розглядає варіант видачі заморожених російських активів на користь України.

За словами посадовця, такий крок завдав би удару по репутації Бельгії як хабу для фінансових послуг. Це слугувало б "поганим сигналом для країн по всьому світу, які теж зберігають тут свої активи і можуть відмовитися від інвестування у майбутньому".

В уряді Бельгії переконують, що ретельно проаналізували можливість відчуження російських коштів для компенсації збитків, завданих агресією Кремля, але дійшли висновку про можливий "підрив євро" та "надто високий ризик, який Брюссель не буде на себе брати".

Загалом ЄС заморозив близько 200 мільярдів російських активів, більшість з яких перебувають у депозитарії Euroclear.