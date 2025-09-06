У Литві вмикатимуть сирени через безпілотники

Система оповіщення населення буде працювати не лише у вигляді SMS.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що в країні може використовуватися система оповіщення за допомогою сирен, якщо у повітряному просторі буде виявлено безпілотники з вибухівкою.

Як пише "Укрінформ", гучномовці використають, якщо військові отримають підтвердження, що БПЛА несе бойову частину, і оголосять червоний код загрози. Цей спосіб інформування додасться до SMS-розсилок.

Якщо ж йтиметься про розвідувальний дрон, то тривога буде "жовтою", а сирени не вмикатимуть.

Останній випадок порушення безпілотником повітряного простору Литви було зафіксовано у липні.