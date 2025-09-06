Російські окупанти знову атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Загинули двоє цивільних, ще двоє, серед яких дитина, зазнали поранень.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонщини, постраждали двоє цивільних, ще двоє загинули.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Придніпровське, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Зеленівка, Приозерне, Благовіщенське, Білозерка, Розлив, Надіївка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Томарине, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення, з них — 1 дитина.