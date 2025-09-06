Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби українські військові ліквідували ще 960 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та майже 40 артилерійських систем.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies