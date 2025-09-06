Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських окупантів

Упродовж доби українські військові ліквідували ще 960 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та майже 40 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1087180 (+960) осіб,
- танків – 11161 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23243 (+0) од
- артилерійських систем – 32474 (+39) од
- РСЗВ – 1480 (+0) од
- засоби ППО – 1217 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256)
- крилаті ракети – 3686 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60950 (+119)
- спеціальна техніка – 3957 (+1)
Дані уточнюються.