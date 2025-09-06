У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських окупантів

Загальні втрати російських військ становлять близько 1087180 осіб.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських окупантів
втрати окупантів на Харківському напрямку

Упродовж доби українські військові ліквідували ще 960 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та майже 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1087180 (+960) осіб, 
  • танків – 11161 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23243 (+0) од
  • артилерійських систем – 32474 (+39) од
  • РСЗВ – 1480 (+0) од
  • засоби ППО – 1217 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256)
  • крилаті ракети – 3686 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60950 (+119)
  • спеціальна техніка – 3957 (+1)

Дані уточнюються.
﻿
