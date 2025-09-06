Зеленський запропонував Київ замість Москви для переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю каналу ABC News, у якому знову пояснив свою позицію щодо нібито готовності Путіна зустрітися з ним у Москві.

Глава держави запропонував замість цього провести переговори у Києві. Зеленський зазначив, що не поїде "в столицю цього терориста", поки кожен день Україна перебуває під ударами ракет та дронів.

Президент стверджує, що у Кремлі чудово розуміють неможливість саміту в Москві, тому просто затягують процес та "граються зі Сполученими Штатами". "Якщо хтось не хоче зустрічатися, то просто вигадує неприйнятні умови", - додав він.

Зеленський підкреслив, що він готовий до зустрічі "у будь-якому форматі", а одразу сім країн - Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та ще три з Перської затоки - можуть стати майданчиком для перемовин.