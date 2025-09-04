Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви

Він підкреслив, що Росія затягує час. 

Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Владімір Путін через президента США Дональда Трампа передав йому запрошення до Москви. Він вважає, що зустріч із Путіним потрібна, і Україна підтримувала будь-який її формат: і двосторонній, і тристоронній.

Але росіяни роблять усе, аби її відтермінувати. Про це президент сказав на брифінгу в Парижі.

“Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Думаю, що якщо Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано, але поки що ми не бачимо їх бажання закінчити війну. Зустрічі такого рівня повинні проходити з якимсь результатом, бажано – закінченням війни”, – сказав Зеленський.

  • Вчора Путін під час спілкування з журналістами заявив, що запрошує українського президента до Москви. Путін, який увесь цей час не сигналізував про готовність до зустрічі з Зеленським, на необхідності якої наголошували Україна і США, сказав, що він "готовий" і що передавав Трампу, що кличе до Москви Зеленського. 
  • Зеленський підкреслював, що до Москви на перемовини він не поїде. Український президент вважає, що переговори повинні пройти в нейтральній країні Європи, наприклад, Швейцарії.
