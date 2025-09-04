Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Владімір Путін через президента США Дональда Трампа передав йому запрошення до Москви. Він вважає, що зустріч із Путіним потрібна, і Україна підтримувала будь-який її формат: і двосторонній, і тристоронній.

Але росіяни роблять усе, аби її відтермінувати. Про це президент сказав на брифінгу в Парижі.

“Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Думаю, що якщо Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано, але поки що ми не бачимо їх бажання закінчити війну. Зустрічі такого рівня повинні проходити з якимсь результатом, бажано – закінченням війни”, – сказав Зеленський.

Вчора Путін під час спілкування з журналістами заявив, що запрошує українського президента до Москви. Путін, який увесь цей час не сигналізував про готовність до зустрічі з Зеленським, на необхідності якої наголошували Україна і США, сказав, що він "готовий" і що передавав Трампу, що кличе до Москви Зеленського.

Зеленський підкреслював, що до Москви на перемовини він не поїде. Український президент вважає, що переговори повинні пройти в нейтральній країні Європи, наприклад, Швейцарії.



