У "маркетплейсі" для військових DOT Defenece Chain з'явилася можливість замовляти РЕБ

Раніше військові могли замовляти там лише БпЛА. 

У "маркетплейсі" для військових DOT Defenece Chain з'явилася можливість замовляти РЕБ
Фото: Міноборони

Українські військові отримали змогу замовляти засоби РЕБ через систему DOT-Chain Defence – напряму у виробника. Раніше за таким принципом можна було замовляти тільки FPV і дрони-бомбери.

Тепер є можливість отримувати і обладнання для захисту воїнів, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Агенція оборонних закупівель підписала перші договори з українськими виробниками, і частину обладнання встигли передати.

“Доступність засобів РЕБ у програмі – це не лише розширення переліку техніки, а й принципово новий рівень гнучкості для військових. Вони можуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему DOT-Chain Defence. Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів”, – пояснив міністр.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що для замовлення РЕБ можна скористатися е-балами, що нараховуються за ураження ворожих засобів. 

"Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів.Бонус, уже поставлені на фронт. Загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн", – сказав він.

Нещодавно керівник АОЗ Арсен Жумаділов у інтерв’ю LB повідомляв, що система DOT уже готова для розширення закупівель з дронів і на РЕБ. Більше про “маркетплейс для військових” – читайте в інтерв’ю.
