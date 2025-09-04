У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

У Козачій Лопані двоє людей загинули через детонацію невідомого пристрою

Ще двоє людей поранені. 

У Козачій Лопані двоє людей загинули через детонацію невідомого пристрою
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

У Козачій Лопані, що на Харківщині, унаслідок детонації невідомого пристрою загинули двоє людей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Двоє людей загинули внаслідок вибуху в селі Козача Лопань. Ще двоє людей – зазнали поранень", – написав він у "телеграмі".  

За попередньою інформацією, здетонував невідомий пристрій.

У ОВА наголосили, що при виявленні підозрілого предмету в жодному разі не можна його чіпати. Потрібно відійдіти на безпечну відстань якомога далі і зателефонувати за номером 101, 102 або 112. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies