У Козачій Лопані двоє людей загинули через детонацію невідомого пристрою

У Козачій Лопані, що на Харківщині, унаслідок детонації невідомого пристрою загинули двоє людей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Двоє людей загинули внаслідок вибуху в селі Козача Лопань. Ще двоє людей – зазнали поранень", – написав він у "телеграмі".

За попередньою інформацією, здетонував невідомий пристрій.

У ОВА наголосили, що при виявленні підозрілого предмету в жодному разі не можна його чіпати. Потрібно відійдіти на безпечну відстань якомога далі і зателефонувати за номером 101, 102 або 112.