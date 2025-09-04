У Козачій Лопані двоє людей загинули через детонацію невідомого пристрою

У Козачій Лопані, що на Харківщині, унаслідок детонації невідомого пристрою загинули двоє людей.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Двоє людей загинули внаслідок вибуху в селі Козача Лопань. Ще двоє людей – зазнали поранень", – написав він у "телеграмі".
За попередньою інформацією, здетонував невідомий пристрій.
У ОВА наголосили, що при виявленні підозрілого предмету в жодному разі не можна його чіпати. Потрібно відійдіти на безпечну відстань якомога далі і зателефонувати за номером 101, 102 або 112.