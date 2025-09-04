Головне управління розвідки Міністерства оборони України передало три експонати морських дронів Magura (V5, V6, V7) Національному музею історії України у Другій світовій війні.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Під час передачі макетів дронів представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що присутність Magura в музеї є частиною інформаційної боротьби з ворогом і популяризації успіхів України на полі бою.
“Наша зброя, зокрема інформаційна, повинна популяризувати Україну й працювати на перемогу. Про наші успіхи повинно бути обізнаним українське суспільство й партнери. В деяких аспектам ми їх навіть випереджаємо. Українська зброя представлена на виставках у світі, а відсьогодні – в нашому музеї”, – сказав Юсов.
Командир спецпідрозділу ГУР МО group 13, який працює з морськими дронами, на псевдо “Тринадцятий” зауважив, що надані експонати в бойових діях участі не брали. Водночас він наголосив, що морські дрони постійно виконують бойові завдання, знищують російські кораблі, гелікоптери й літаки.
“Присутність цих експонатів в музеї ніяк не вплине на боєздатність нашого підрозділу. Вони знаходяться тут, щоб люди розуміли, що це, адже на картинці воно виглядає дещо інакше. Загалом можу сказати, що завдяки цим дронам, а саме моделі V5, вдалося вразити й потопити 16 російських кораблів. Завдяки моделям V6 і V7 було збито два російські гелікоптери і два літаки”, – розповів “Тринадцятий”.
Він також заявив, що росіяни намагаються копіювати українські розробки.
“Ворог переймає наш досвід. Ми це бачимо й контролюємо. У нього є певні успіхи, але ми вже працюємо над майбутньою протидією. Також зауважу, що у ворога не все так гладко. У них є суттєві проблеми, про які, звісно, я не казатиму”, – підсумував командир group 13.
Генеральний директор музею Юрій Савчук подякував представникам ГУР МО за надані експонати дронів й вручив їм спеціальні грамоти.
- Українські військові вперше в історії збили бойовий літак Су-30 дроном Magura V7.
- Загалом у книзі рекордів України зафіксували пʼять бойових рекордів, яких воєнна розвідка досягла завдяки застосуванні морських дронів Magura.