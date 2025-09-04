Фото: Зоряна Стельмах Генеральний директор музею Юрій Савчук вручає грамоту командиру спецпідрозділу ГУР МО group 13 'Тринадцятому'.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України передало три експонати морських дронів Magura (V5, V6, V7) Національному музею історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Під час передачі макетів дронів представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що присутність Magura в музеї є частиною інформаційної боротьби з ворогом і популяризації успіхів України на полі бою.

Фото: Зоряна Стельмах представник ГУР МО України Андрій Юсов

“Наша зброя, зокрема інформаційна, повинна популяризувати Україну й працювати на перемогу. Про наші успіхи повинно бути обізнаним українське суспільство й партнери. В деяких аспектам ми їх навіть випереджаємо. Українська зброя представлена на виставках у світі, а відсьогодні – в нашому музеї”, – сказав Юсов.

Командир спецпідрозділу ГУР МО group 13, який працює з морськими дронами, на псевдо “Тринадцятий” зауважив, що надані експонати в бойових діях участі не брали. Водночас він наголосив, що морські дрони постійно виконують бойові завдання, знищують російські кораблі, гелікоптери й літаки.

“Присутність цих експонатів в музеї ніяк не вплине на боєздатність нашого підрозділу. Вони знаходяться тут, щоб люди розуміли, що це, адже на картинці воно виглядає дещо інакше. Загалом можу сказати, що завдяки цим дронам, а саме моделі V5, вдалося вразити й потопити 16 російських кораблів. Завдяки моделям V6 і V7 було збито два російські гелікоптери і два літаки”, – розповів “Тринадцятий”.

Фото: Зоряна Стельмах Командир спецпідрозділу ГУР МО group 13 'Тринадцятий'.

Він також заявив, що росіяни намагаються копіювати українські розробки.

“Ворог переймає наш досвід. Ми це бачимо й контролюємо. У нього є певні успіхи, але ми вже працюємо над майбутньою протидією. Також зауважу, що у ворога не все так гладко. У них є суттєві проблеми, про які, звісно, я не казатиму”, – підсумував командир group 13.

Генеральний директор музею Юрій Савчук подякував представникам ГУР МО за надані експонати дронів й вручив їм спеціальні грамоти.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Юсов, «Тринадцятий» та гендиректор музею Юрій Савчук

Фото: Зоряна Стельмах Генеральний директор музею Юрій Савчук, «Тринадцятий» та Андрій Юсов

