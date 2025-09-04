У Львові затримали двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під авто, а дівчина – встановити відеоспостереження.
Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.
За даними слідства, 17-річний та 16-річна мешканці Черкащини, шукаючи "легких грошей" у Тelegram, погодились на пропозицію аноніма. За завданням "роботодавця" хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль в громадському місці. А дівчина – встановити відеоспостереження.
Неповнолітні прибули до Львова і поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.
В подальшому, згідно з інструкцією, вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль.
"Правоохоронці вчасно запобігли теракту – підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України", – повідомили у СБУ. Дії неповнолітніх кваліфікували як закінчений замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб.
Їм обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.Слідчі дії тривають. Встановлюють всіх причетних осіб.
- Раніше СБУ затримала двох неповнолітніх за теракт у Житомирі.
- На початку серпня Служба безпеки України та Національна поліція спільно з телемарафоном «Єдині новини» та проєктом dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розпочали новий етап кампанії, спрямованої на боротьбу з вербуванням українських підлітків спецслужбами РФ.