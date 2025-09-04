У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові затримали двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту

Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під авто, а дівчина – встановити відеоспостереження.

У Львові затримали двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту
Затримані підлітки
Фото: СБУ

У Львові затримали двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під авто, а дівчина – встановити відеоспостереження.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області. 

За даними слідства, 17-річний та 16-річна мешканці Черкащини, шукаючи "легких грошей" у Тelegram, погодились на пропозицію аноніма. За завданням "роботодавця" хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль в громадському місці. А дівчина – встановити відеоспостереження.

Неповнолітні прибули до Львова і поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.

Вилучені докази
Фото: СБУ
Вилучені докази

В подальшому, згідно з інструкцією, вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль.

"Правоохоронці вчасно запобігли теракту – підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України", – повідомили у СБУ. Дії неповнолітніх кваліфікували як закінчений замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб.

Їм обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.Слідчі дії тривають. Встановлюють всіх причетних осіб. 

  • Раніше СБУ затримала двох неповнолітніх за теракт у Житомирі.
  • На початку серпня Служба безпеки України та Національна поліція спільно з телемарафоном «Єдині новини» та проєктом dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розпочали новий етап кампанії, спрямованої на боротьбу з вербуванням українських підлітків спецслужбами РФ.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies