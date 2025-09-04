У Львові затримали двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під авто, а дівчина – встановити відеоспостереження.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

За даними слідства, 17-річний та 16-річна мешканці Черкащини, шукаючи "легких грошей" у Тelegram, погодились на пропозицію аноніма. За завданням "роботодавця" хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль в громадському місці. А дівчина – встановити відеоспостереження.

Неповнолітні прибули до Львова і поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.

Фото: СБУ Вилучені докази

В подальшому, згідно з інструкцією, вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль.

"Правоохоронці вчасно запобігли теракту – підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України", – повідомили у СБУ. Дії неповнолітніх кваліфікували як закінчений замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб.

Їм обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.Слідчі дії тривають. Встановлюють всіх причетних осіб.