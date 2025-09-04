Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Суми та Сумський район частково знеструмлені через російський удар по інфраструктурі.

Про це сьогодні о 13:13 повідомила “Сумиобленерго”.

“Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, упродовж минулої доби понад 40 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.