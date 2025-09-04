Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Суми та Сумський район частково знеструмлені через російський удар по інфраструктурі

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Суми та Сумський район частково знеструмлені через російський удар по інфраструктурі
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Суми та Сумський район частково знеструмлені через російський удар по інфраструктурі.

Про це сьогодні о 13:13 повідомила “Сумиобленерго”. 

“Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, упродовж минулої доби понад 40 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
﻿
