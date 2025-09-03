ГУР: Росія використовує історію як інструмент війни

Росія продовжує використовувати історію як інструмент війни. Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій з боку російської пропаганди.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час свого виступу на панельній дискусії “Друга світова війна: архітектура пам’яті та міжнародної безпеки”, приуроченій Дню завершення Другої світової війни.

“Наступні виклики, до яких потрібно бути готовими після завершення бойових дій, це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони, тому що навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати”, — наголосив Юсов.

Представник ГУР додає, що історія часто стає інструментом геополітики, і це — серйозний виклик для України. "Нинішня війна продемонструвала, що Женевські конвенції та існуючі міжнародні механізми безпеки працюють неефективно".

“Наш обов’язок — зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування військових злочинів держави-агресора”, — наголосив він.