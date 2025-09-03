Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Росія використовує історію як інструмент війни

Женевські конвенції та існуючі міжнародні механізми безпеки працюють неефективно.

ГУР: Росія використовує історію як інструмент війни
Андрій Юсов
Фото: ГУР МО

Росія продовжує використовувати історію як інструмент війни. Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій з боку російської пропаганди.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час свого виступу на панельній дискусії “Друга світова війна: архітектура пам’яті та міжнародної безпеки”, приуроченій Дню завершення Другої світової війни.

“Наступні виклики, до яких потрібно бути готовими після завершення бойових дій, це як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони, тому що навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати”, — наголосив Юсов.

Представник ГУР додає, що історія часто стає інструментом геополітики, і це — серйозний виклик для України. "Нинішня війна продемонструвала, що Женевські конвенції та існуючі міжнародні механізми безпеки працюють неефективно". 

“Наш обов’язок — зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування військових злочинів держави-агресора”, — наголосив він.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies