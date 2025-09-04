ОВА: ворог атакував критичну інфраструктуру Сумської громади, поранено цивільного

Зафіксовано влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.

Російські окупанти атакували безпілотниками енергоінфраструктуру у Сумській громаді. Поранено цивільного.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Відомо, що частину ворожих цілей знищено, однак деякі завдали шкоди. Зафіксовано влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.

"Під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу", — каже Григоров.

Унаслідок ударів виникли пожежі, також є перебої в роботі енергосистеми.