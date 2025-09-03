Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Суспільство

​ДБР розслідує майже 2760 проваджень проти зрадників та колаборантів, майже 1300 справ уже в суді

Серед фігурантів таких справ - колишні та чинні посадовці найвищого рівня. 

​ДБР розслідує майже 2760 проваджень проти зрадників та колаборантів, майже 1300 справ уже в суді
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань розслідує майже 2760 проваджень проти зрадників та колаборантів. Майже 1300 справ уже передано до суду. 

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

"Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом - це питання виживання держави. Кожен, хто свідомо став на бік ворога - працює проти України та причетний до знищення нашого народу. Тому ДБР діє максимально жорстко й послідовно: ми документуємо кожен факт, встановлюємо всіх причетних і досягнемо, що злочинці відповідатимуть перед судом", - наголосив він.

Сухачов зазначив, що ДБР наразі розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Переважна більшість - це факти державної зради (1 893 провадження) та колабораційної діяльності (686 проваджень). Ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору. Майже 1 300 кримінальних проваджень уже направлено до суду.

Серед фігурантів таких справ - колишні та чинні посадовці найвищого рівня. Так, 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів, одне провадження — щодо державного службовця категорії "А", 51 провадження стосується суддів, 1 591 провадження - правоохоронців, ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців.

"Це означає, що жоден статус чи посада не можуть стати індульгенцією для зради", - наголосив Сухачов.
﻿
