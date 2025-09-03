Окупанти атакували автобус у Костянтинівці, троє людей постраждали

Парамедики доставили всіх постраждалих до лікарні.

Російські війська атакували FPV-дроном цивільний автобус в Костянтинівці Донецької області, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Учора близько 7:35 російські війська поцілили FPV-дроном по цивільному автобусу в Костянтинівці. Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей: дві жінки 43 і 64 років і 77-річний водій автобуса”, — ідеться в повідомленні.

Водій автобуса унаслідок удару виявився заблокованим у салоні. Місцеві жителі, які перебували поруч, намагалися самостійно його витягти, але не змогли. Лише спільними зусиллями поліцейських і громадян чоловіка вдалося деблокувати.

Ситуація була дуже небезпечною, тому що ворожі дрони продовжували кружляти над районом удару, загрожуючи повторною атакою.

Після надання домедичної допомоги парамедики доставили всіх постраждалих у лікарню.