Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували автобус у Костянтинівці, троє людей постраждали

Парамедики доставили всіх постраждалих до лікарні.

Окупанти атакували автобус у Костянтинівці, троє людей постраждали
наслідки обстрілів Костянтинівки
Фото: прокуратура Донецької області

Російські війська атакували FPV-дроном цивільний автобус в Костянтинівці Донецької області, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Учора близько 7:35 російські війська поцілили FPV-дроном по цивільному автобусу в Костянтинівці. Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей: дві жінки 43 і 64 років і 77-річний водій автобуса”, — ідеться в повідомленні.

Водій автобуса унаслідок удару виявився заблокованим у салоні. Місцеві жителі, які перебували поруч, намагалися самостійно його витягти, але не змогли. Лише спільними зусиллями поліцейських і громадян чоловіка вдалося деблокувати.

Ситуація була дуже небезпечною, тому що ворожі дрони продовжували кружляти над районом удару, загрожуючи повторною атакою.

Після надання домедичної допомоги парамедики доставили всіх постраждалих у лікарню.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies