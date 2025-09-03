Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 14 людей отримали поранення

Загалом за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 561 людину, у тому числі 193 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 14 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 14 людей отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 2 вересня росіяни поранили 14 жителів Донеччини: 10 у Дружківці, 3 у Костянтинівці та 1 у Слов'янську”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 вересня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 3 склади. У Маячці Черкаської громади пошкоджено 2 будинки і авто. В Андріївці пошкоджено 3 будинки. У Дружківці поранено 10 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки і гараж. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 4 одиниці транспорту.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies