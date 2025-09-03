Загалом за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 561 людину, у тому числі 193 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 14 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 2 вересня росіяни поранили 14 жителів Донеччини: 10 у Дружківці, 3 у Костянтинівці та 1 у Слов'янську”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 вересня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 3 склади. У Маячці Черкаської громади пошкоджено 2 будинки і авто. В Андріївці пошкоджено 3 будинки. У Дружківці поранено 10 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки і гараж. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 4 одиниці транспорту.