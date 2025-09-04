Зеленський назвав "корейський сценарій" прийнятним для України - але лише в економіці

Сценарій завершення Корейської війни, коли не відбулося підписання мирного договору, а одна з двох сторін змогла досягти значного соціально-економічного розвитку, є "можливим" для України, за словами Президента Володимира Зеленського.

Як пише "Інтерфакс-Україна", глава держави поспілкувався на цю тему з французькими ЗМІ. Зеленський наголосив, що Південна Корея має великого союзника - Сполучені Штати, і саме вони не дають КНДР здійснити агресію. Поки вдада у Пхеньяні не зміниться, Сеул не може почуватися захищеним.

Водночас Південна Корея має чимало систем ППО, які виступають гарантією її безпеки. Проте Зеленський вказує на те, що населення КНДР лише 20 мільйонів людей, в той час як Росії - 140 мільйонів, тож кремлівська загроза "у п'ять, шість, а то й десять разів більша".

Президент зрештою визнав, що південнокорейська модель "не підійде Україні стосовно безпеки, але є хорошим прикладом щодо економіки".