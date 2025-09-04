На війні з росіянами загинув журналіст і військовослужбовець Олександр Голяченко

На війні загинув журналіст та військовослужбовець Олександр Голяченко.

Про це повідомляє видання “Наш Київ” з посиланням на батька Олександра.

"Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене... Любитиму тебе завжди, мій небесний", — написав Сергій Голяченко.

Олександр Голяченко працював у виданні "Наш Київ" з 2020 року і до початку повномасштабного вторгнення.

Він долучився до війська разом з батьком, та боронив Україну від російських окупантів.