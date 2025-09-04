“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
На війні з росіянами загинув журналіст і військовослужбовець Олександр Голяченко

Олександр був журналістом видання “Наш Київ”.

На війні з росіянами загинув журналіст і військовослужбовець Олександр Голяченко
Олександр Голяченко
Фото: Наш Київ

На війні загинув журналіст та військовослужбовець Олександр Голяченко.

Про це повідомляє видання “Наш Київ” з посиланням на батька Олександра. 

"Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене... Любитиму тебе завжди, мій небесний", — написав Сергій Голяченко.

Олександр Голяченко працював у виданні "Наш Київ" з 2020 року і до початку повномасштабного вторгнення. 

Він долучився до війська разом з батьком, та боронив Україну від російських окупантів.
