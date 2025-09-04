На українську мову нарешті переклали низку важливих міжнародно-правових документів

Українською мовою переклали низку важливих міжнародно-правових документів, таких як Статут ООН і Гельсінський заключний акт.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, протягом багатьох років в Україні не існувало офіційних перекладів українською мовою цілої низки засадничих міжнародно-правових документів і це «ускладнювало коректне використання посилань цих документів у наукових дослідженнях, юриспруденції, дипломатії».

«Відтепер маємо офіційні, підготовлені та затверджені МЗС, тексти ключових міжнародно-правових актів: Статуту Організації Об’єднаних Націй (включно зі Статутом Міжнародного Суду ООН); Гельсінського заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі; елементів злочину, що є складовою статті 9 Римського статуту Міжнародного кримінального суду», - перелічив міністр.

Глава МЗС додав, що доступ до них українською мовою забезпечить «ширше використання у правозастосовній практиці, науковій і освітній роботі, а також у повсякденній дипломатичній діяльності».