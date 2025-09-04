У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоПодії

На українську мову нарешті переклали низку важливих міжнародно-правових документів

Ідеться, зокрема, про Статут ООН і Гельсінський заключний акт.

На українську мову нарешті переклали низку важливих міжнародно-правових документів
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Українською мовою переклали низку важливих міжнародно-правових документів, таких як Статут ООН і Гельсінський заключний акт.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, протягом багатьох років в Україні не існувало офіційних перекладів українською мовою цілої низки засадничих міжнародно-правових документів і це «ускладнювало коректне використання посилань цих документів у наукових дослідженнях, юриспруденції, дипломатії». 

«Відтепер маємо офіційні, підготовлені та затверджені МЗС, тексти ключових міжнародно-правових актів: Статуту Організації Об’єднаних Націй (включно зі Статутом Міжнародного Суду ООН); Гельсінського заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі; елементів злочину, що є складовою статті 9 Римського статуту Міжнародного кримінального суду», - перелічив міністр.

Глава МЗС додав, що доступ до них українською мовою забезпечить «ширше використання у правозастосовній практиці, науковій і освітній роботі, а також у повсякденній дипломатичній діяльності». 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies