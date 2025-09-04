На війні з РФ загинув історик Артем Свірідов

До лютого 2022 року Артем жив та працював у Німеччині.

На війні з російськими окупантами 28 серпня загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го Окремого Штурмового Полку, капітан Артем Свірідов.

Про це повідомила пресслужба КНУ ім. Шевченка.

Артем Свірідов закінчив спеціалізовану школу з поглибленим вивченням німецької мови, а у 2014 році хлопець здобув повну вищу освіту за спеціальністю “Історія”.

Чин похорону розпочнеться о 13:30 6 вересня (субота) на Берковецькому кладовищі (вул. Стеценка 18).