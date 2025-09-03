Зеленський та Макрон скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном.

“Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки”, - повідомив президент України..

Він додав, що також говорили про оборонну підтримку України, а саме забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії та можливості для використання заморожених російських активів.

Окрему увагу приділили руху України до Євросоюзу.