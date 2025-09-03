Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Політика

Зеленський та Макрон скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих

Лідери країн обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки.

Зеленський та Макрон скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном.

“Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки”, - повідомив президент України..

Він додав, що також говорили про оборонну підтримку України, а саме забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії та можливості для використання заморожених російських активів. 

Окрему увагу приділили руху України до Євросоюзу. 
