Тихий: цільовими аудиторіями заяви Путіна є "російські матері та виробники "Жигулів"

Росія не перемагає, а Україна не програє у війні, треба посилити тиск на РФ.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що РФ нібито досягне всіх своїх цілей військовим шляхом, якщо Україна не погодиться на угоду.

Про це Тихий написав у мережі Х.

"Чого Росія досягла на сьогодні: понад 1 мільйон убитих та поранених російських солдатів; 1% захопленої території України за останні 1000 днів, лише 0,3% під час "літнього наступу"… Росія витрачає 1 мільярд доларів на день на безглузду війну, поки російська соціальна інфраструктура перебуває в руїнах, а її економіка руйнується", — наголосив речник.

За його словами, з цього можна зробити висновок, що Росія не перемагає, а Україна не програє у війні, а цільовими аудиторіями заяви Путіна назвав "російських матерів та виробників "Жигулів".

"Треба серйозно посилити тиск на Росію, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, про що сьогодні заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга", — додав Тихий.