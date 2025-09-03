Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Нардепи підтримали у першому читанні закон про легалізацію ринку віртуальних активів

Документ зокрема визначає правила оподаткування таких активів.

Нардепи підтримали у першому читанні закон про легалізацію ринку віртуальних активів
Голосування ВР за легалізацію криптовалюти
Фото: Телеграм Ярослава Железняка

Сьогодні, 3 вересня, народні депутати під час засідання Верховної Ради підтримали у першому читанні закон про легалізацію ринку віртуальних активів.

Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк. 

Йдеться про законопроєкт №10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (крипти) в Україні та визначення правил їх оподаткування.

Підтримали за основу 246 нардепів. 

"Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік). Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо", – написав Железняк. 

У пояснювальній записці йдеться, що прийняття цього законопроекту дозволить Україні відповідати міжнародним стандартам, підвищити захист прав споживачів, інвесторів та користувачів, а також створити прозорі умови для операцій з віртуальними активами.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України і Закону України "Про віртуальні активи".

Зміни до Податкового кодексу України, які пропонують такі нововведення щодо віртуальних активів з 1 січня 2026 року:

  • запровадити спеціальний режим оподаткування операцій з такими активами окремо від інших доходів та окремо від інвестиційного прибутку;
  • оподатковувати прибуток відоперацій з ВА за результатами року;
  • збитки минулих періодів враховувати до повного погашення;
  • не оподатковувати доходи від операцій з обміну ВА на інші ВА, дохід від продажу ВА в межах однієї мінімальної заробітної плати, вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії або безоплатного отримання платником податку від їх емітентів;
  • для віртуальних активів, що були придбані до набрання чинності новим законом, передбачається, що у разі продажу таких віртуальних активів протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку 5% ПДФО. 

Загалом документ поділяє відтуальні активи на три категорії: ті, вартість яких прив'язана до певних активів (наприклад, акцій); ті, вартість яких прив'язана до певних валют (наприклад, USDT); всі інші криптоактиви.
