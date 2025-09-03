Reuters: спецпредставник США Віткофф перебуває в Парижі

Напередодні зустрічі Коаліції охочих 4 вересня спеціальний представник США Стів Віткофф перебуває в Парижі, повідомляє Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела.
Джерела не повідомили, чи буде Віткофф присутній на зустрічі Коаліції охочих 4 вересня.
Як зазначається, ймовірно Віткофф проведе переговори з українською делегацією.
-
"Коаліція охочих" збереться 4 вересня у Єлисейському палаці. На зустрічі Україна планує обговорити, хто з партнерів які гарантії безпеки готовий їй надати.
-
Американського президента Дональда Трампа можуть залучити до участі в засіданні коаліції охочих, що пройде 4 вересня.
-
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України.
- Під час спільного брифінгу з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі Коаліції охочих.