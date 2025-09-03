Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Reuters: спецпредставник США Віткофф перебуває в Парижі

Наразі невідомо, чи буде він на зустрічі Коаліції охочих 4 вересня.

Напередодні зустрічі Коаліції охочих 4 вересня спеціальний представник США Стів Віткофф перебуває в Парижі, повідомляє Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела.

Джерела не повідомили, чи буде Віткофф присутній на зустрічі Коаліції охочих 4 вересня.

Як зазначається, ймовірно Віткофф проведе переговори з українською делегацією.

  • "Коаліція охочих" збереться 4 вересня у Єлисейському палаці. На зустрічі Україна планує обговорити, хто з партнерів які гарантії безпеки готовий їй надати.

  • Американського президента Дональда Трампа можуть залучити до участі в засіданні коаліції охочих, що пройде 4 вересня.

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України.

  • Під час спільного брифінгу з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Володимир Зеленський наголосив, що Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі Коаліції охочих.
