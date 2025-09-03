Reuters: спецпредставник США Віткофф перебуває в Парижі

Наразі невідомо, чи буде він на зустрічі Коаліції охочих 4 вересня.

Напередодні зустрічі Коаліції охочих 4 вересня спеціальний представник США Стів Віткофф перебуває в Парижі, повідомляє Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела.

Джерела не повідомили, чи буде Віткофф присутній на зустрічі Коаліції охочих 4 вересня.

Як зазначається, ймовірно Віткофф проведе переговори з українською делегацією.