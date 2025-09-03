Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСвіт

Трампа можуть запросити на засідання коаліції охочих

Коаліція охочих була створена переважно європейськими країнами саме після того, як Штати віддалилися від формату Рамштайн.

Трампа можуть запросити на засідання коаліції охочих
Фото: EPA/UPG

Американського президента Дональда Трампа можуть залучити до участі в засіданні коаліції охочих, що пройде 4 вересня. Про це повідомив речник уряду Німеччини, передає Sky News. За його даними, таку можливість обдумують країни-члени коаліції.

Водночас поки що конкретики стосовно цього немає. Засідання заплановане в гібридному форматі: деякі лідери будуть брати участь очно, деякі – онлайн.

"Я не можу щось передбачувати, але існує обговорення залучення президента США", – сказав речник. 

Президент Володимир Зеленський нині повідомив, що сьогодні або завтра може відбутися розмова з Дональдом Трампом. 

Дедлайн, відведений Владіміру Путіну Дональдом Трампом для того, аби він погодився на переговори з Україною, вже сплив. Україна розраховує, що США впровадять обіцяні вторинні санкції, які вдарять по тих, хто продовжує купувати в Росії енергоресурси.

На коаліції охочих Україна планує обговорити, хто з партнерів які гарантії безпеки готовий їй надати.
