Єрмак і Умєров зустрілися з Віткоффом та радниками лідерів інших країн. Окремо зі спецпредставником поговорить Зеленський

Офіційно про перемовини Зеленського з Віткоффом поки не говорили, але ця зустріч відбудеться, повідомили джерела журналістів. 

Єрмак і Умєров зустрілися з Віткоффом та радниками лідерів інших країн. Окремо зі спецпредставником поговорить Зеленський

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров у Парижі зустрілися з американським спецпредставником Стівом Віткоффом, радником прем’єр-міністра Великої Британії Еммануелем Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо. Зустріч відбулася на полях саміту коаліції охочих

Основною метою перемовин була практична реалізація домовленостей лідерів держав стосовно гарантій безпеки для України. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

“Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених росією дітей”, – сказав він.

Рустем Умєров додав, що також потрібно отримати гарантії безпеки в кіберпросторі. 

Сторони продовжують координувати позиції для наближення сталого і справедливого миру. 

За даними Суспільного, президент Володимир Зеленський проведе з американським спецпредставником окрему зустріч.

  • 4 вересня в Парижі відбувається зустріч коаліції охочих, на який хотіли фіналізувати домовленості по гарантіях безпеки. Після неї лідери країн проведуть розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
  • Про те, що Віткофф буде в Парижі під час засідання коаліції, було відомо заздалегідь. Однак цей формат передбачає обговорення на рівні лідерів.
