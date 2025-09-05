У разі потреби США “підриватимуть” іноземні злочинні угруповання, ‒ Рубіо

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США “підірвуть” іноземні злочинні групи, якщо це буде потрібно, можливо, у співпраці з іншими країнами, повідомляє BBC.

“Тепер вони допоможуть нам знайти цих людей і підірвати їх, якщо це буде потрібно”, – сказав Рубіо під час візиту до Еквадору.

Він також оголосив, що США визнають дві найбільші злочинні групи Еквадору, “Los Lobos” та “Los Choneros”, іноземними терористичними організаціями.

На запитання, чи можуть контрабандисти, які прибувають із союзників США, таких як Мексика та Еквадор, зіткнутися з “односторонньою стратою” з боку американських військ, Рубіо відповів, що “уряди, що співпрацюють”, допоможуть виявити контрабандистів.

“Президент заявив, що хоче розпочати війну проти цих груп, тому що вони ведуть війну проти нас вже 30 років, і ніхто не відповів. Але в багатьох випадках немає потреби робити це з дружніми урядами, тому що дружні уряди нам допоможуть”, ‒ підкреслив держсекретар.

Водночас уряди Еквадору та Мексики не заявили, що допомагатимуть військовими ударами.

У вівторок американські війська завдали удару по човну в Карибському морі. Білий дім стверджує, що було вбито 11 наркоторговців, хоча й не розголошує їхні особи. Президент Дональд Трамп заявив, що військова операція була спрямована проти членів венесуельського угруповання “Tren de Aragua”, оскільки вони перевозили незаконні наркотики до США.

Експерти з права повідомили BBC Verify, що удар, можливо, порушив міжнародні права людини та морське право.