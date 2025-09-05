Байдену провели операцію з видалення раку шкіри

Видання The Hill стверджує, що колишньому президенту США Джо Байдену під час спеціальної операції видалили рак шкіри.

Демократу провели процедуру за методом Мооса - лікарі зрізали один за одним тонкі шари шкіри і перевіряли їх на присутність ракових клітин, поки результат тесту не був негативним. Через це на чолі Байден залишився помітний шрам - на зміни у зовнішності колишнього президента звернули увагу ЗМІ.

У травні Байден оголосив, що бореться з раком простати, який дав ускладнення в кістки. Ще до свого президентського терміну він також мав проблеми з немеланомним раком шкіри, а вже в роки перебування в Овальному кабінеті переніс видалення ракового утворення на грудях.