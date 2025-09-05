​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Байдену провели операцію з видалення раку шкіри

Експрезидент також має злоякісну пухлину у простаті.

Байдену провели операцію з видалення раку шкіри
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Видання The Hill стверджує, що колишньому президенту США Джо Байдену під час спеціальної операції видалили рак шкіри.

Демократу провели процедуру за методом Мооса - лікарі зрізали один за одним тонкі шари шкіри і перевіряли їх на присутність ракових клітин, поки результат тесту не був негативним. Через це на чолі Байден залишився помітний шрам - на зміни у зовнішності колишнього президента звернули увагу ЗМІ. 

У травні Байден оголосив, що бореться з раком простати, який дав ускладнення в кістки. Ще до свого президентського терміну він також мав проблеми з немеланомним раком шкіри, а вже в роки перебування в Овальному кабінеті переніс видалення ракового утворення на грудях. 
