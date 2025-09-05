Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Правоохоронці закрили найбільший у світі піратський сайт зі спортивними трансляціями

За рік сторінку відвідували 1,6 мільярда разів.

Правоохоронці закрили найбільший у світі піратський сайт зі спортивними трансляціями
Фото: УАФ

Міжнародна організація Альянс творчості та розваг заявила про ліквідацію серверів інтернет-ресурсу, який вважався найбільшим у світі сайтом неліцензованого перегляду спортивних трансляцій.

Як пише BBC, Streameast незаконно показував найбільш рейтингові спортивні події - футбольну Англійську Прем'єр-лігу, Формулу-1, матчі Головної ліги бейсболу США тощо. За рік кількість відвідувань веб-сторінки досягала позначки в 1,6 мільярда.

Операцію із блокування ресурсу провели в Єгипті за участі місцевих правоохоронців. Наразі спроба зайти на сайт автоматично переадресовується на сторінку, де зазначені офіційні ліцензовані транслятори.

Загальну капіталізацію ринку спортивних телевізійних прав оцінюють у 60 мільярдів доларів. Власники найбільших стримінгових платформ вже привітали успішну боротьбу з піратами. 
