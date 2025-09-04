Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Кошта і фон дер Ляєн обговорили із главою уряду Індії війну в Україні

ЄС планує узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступний саміт ЄС-Індія.

Кошта і фон дер Ляєн обговорили із главою уряду Індії війну в Україні
Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта
Фото: Антоніу Кошта

Президент Євроради Антоніу Кошта і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову з Премёєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це лідер Євроради розповів у мережі "Х".

"Із задоволенням поспілкувалися з Прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ми вітаємо продовження співпраці Індії з Президентом Зеленським",—ідеться у повідомленні.

Антоніу Кошта наголосив, що Індія відіграє важливу роль у припиненні війни з Росією і створенні шляху до миру. "Ця війна має наслідки для глобальної безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу".

ЄС також планує узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступний саміт ЄС-Індія якомога раніше у 2026 році і прагне завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю до кінця року, щодо цього прогрес "необхідний зараз".

  • Раніше Володимир Зеленський говорив із прем'єр-міністром Індії Нарендою Моді щодо посилення санкцій проти РФ. Моді наголосив, що Індія підтримує позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies