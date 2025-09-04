Кошта і фон дер Ляєн обговорили із главою уряду Індії війну в Україні

Президент Євроради Антоніу Кошта і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову з Премёєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це лідер Євроради розповів у мережі "Х".

"Із задоволенням поспілкувалися з Прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Ми вітаємо продовження співпраці Індії з Президентом Зеленським",—ідеться у повідомленні.

Антоніу Кошта наголосив, що Індія відіграє важливу роль у припиненні війни з Росією і створенні шляху до миру. "Ця війна має наслідки для глобальної безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу".

ЄС також планує узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступний саміт ЄС-Індія якомога раніше у 2026 році і прагне завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю до кінця року, щодо цього прогрес "необхідний зараз".