ГоловнаСвіт

Макрон: сьогодні 26 країн готові надати Україні контингент або засоби для підтримки безпеки

Місце розташування військ поки невідомо. 

Макрон: сьогодні 26 країн готові надати Україні контингент або засоби для підтримки безпеки
Еммануель Макрон 4 вересня
Фото: скриншот

На нинішній коаліції охочих, в якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення по наданню Україні гарантій безпеки. Зокрема 26 країн готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі, сказав президент Еммануель Макрон на брифінгу з президентом України

Французькй президент сказав, що коаліція охочих пройшла тривалий шлях. Нарешті їй вдалось формалізувати домовленості. 

“Ми готові. Коаліція охочих народилася 17 лютого у Парижі, ми пройшли довгий шлях. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати гарантії безпеки”, – сказав він.

Ось що пропонують:

  • жодних обмежень на чисельність і спроможності української армії 
  • надання Україні можливостей відновити її армію, аби вона могла стратегічно стримувати потенційну агресію – всі країни робитимуть внески
  • сили гарантування безпеки. 26 країн формально ангажувалися надіслати або контингент, або внести певні засоби для підтримки безпеки. Макрон сказав, що мета цього контингенту – не вести війну проти Росії, а гарантувати мир, надіслати стратегічний сигнал, аби запобігти відновленню боїв. Місце розташування контингенту ще визначають.

"Ми працювали і визначили всі внески. Далі ми провели телефонну розмову з президентом Америки. Найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки. Америка брала участь в усіх процесах. Все буде прояснено: внески європейських країн, азійських, Канади. Ми визначили перші і вторинні зобов'язання, щоб припинити війну", – сказав він.

Далі будуть контакти США і Росії. Має відбутися зустріч президентів України і Росії, потім разом зі США, а потім – чотиристороння. Якщо вона зволікатиме і далі, то будуть нові санкції – за словами Макрона, це погодили з Трампом. 

Президент Володимир Зеленський сказав, що сьогодні була найбільшою за кількості учасників зустріч коаліції. Зокрема, були представники Нової Зеландії. Він сказав, що є вагомі напрацювання і базова рамка гарантій безпеки.

"Визначаємо, які країни братимуть участь в тому чи іншому компоненті, хто на землі, хто в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі. Хто не має власних сил, але може долучитись фінансово. Також це конкретика стосовно виробництв. Ми констатуємо, що європейські виробничі лінії працюють недостатньо", – сказав Зеленський.

Він додав, що майже 60 % зброї, яку використовує Україна, виготовляють на її території. Україна готова допомогти колегам.

"26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. Це перша така серйозна конкретика", – додав президент і подякував лідерам Франції та Британії.

Також він додав, що США – разом з Україною.

"Сьогодні ми говорили з президентом Трампом. Тривала розмова, детальна. Обговорили, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни ресурсів", – сказав він.

Окремо обговорили захист неба, щоб українці не гинули від ракет і дронів.

"Ми розраховуємо на цю програму, домовились про подальші контакти", – підсумував Володимир Зеленський.
Теми: , ,
﻿
