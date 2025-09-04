У Парижі відбулося засідання коаліції охочих: хто брав участь і які деталі відомі (оновлено)

У Парижі сьогодні, 4 вересня, відбулося засідання коаліції охочих – об'єднання країн, які хочуть забезпечити для України гарантії безпеки. За інформацією французького телеканалу BMF TV, очно участь у заході планували брати український президент Володимир Зеленський, прем'єр Бельгії Барт де Вевер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, міністр Фінляндії Александер Стубб, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, голова польського уряду Дональд Туск, прем'єр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр Іспанії Педро Санчес.
Інші лідери планували участь онлайн. Після цього о 15:00 відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а потім о 16:00 – пресконференція у французькому президентському палаці.
Серед тих, хто братиме участь онлайн, анонсували, зокрема, генсек НАТО Марк Рютте, а також:
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
- прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
- британський прем’єр Кір Стармер
- президент Румунії Нікушор Дан
- прем’єр Болгарії Россен Желязков
- прем’єр Естонії Крістен Міхал
- латвійська прем’єрка Евіка Сіліня
- президент Литви Гітанас Науседа
- прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре
- прем’єр Швеції Ульф Крістерссон
- прем’єр Чехії Петр Фіала
- прем’єр Люксембургу Люк Фріден
- прем’єр Ірландії Міхол Мартін
- прем’єр Португалії Луїс Монтенегро
- прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс
- президент Кіпру Нікос Христодоулідіс
- прем’єр Хорватії Андрей Пленкович
- прем’єр Словенії Роберт Голоб
- прем’єр Албанії Еді Рама
- прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч
- прем’єр Канади Марк Карні
- прем’єр Японії Сігеру Ісіба
- прем’єр Австралії Ентоні Албаніз
- прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон
- прем’єрка Австрії Беате Майнль-Райзінгер
- прем’єрка Ісландії Карін Гуннарсдоттір
- віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз
Від ЄС не буде представників Словаччини, Угорщини та Мальти.
Близько 14:54 Суспільне повідомило про завершення засідання.
Коаліція охочих – це об’єднання понад 30 країн, переважно Європи, які напрацьовують методи стримування потенційної російської агресії у разі досягнення мирної угоди. Співголовують в об'єднанні президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.
Гарантії безпеки
Україна казала, що головна гарантія безпеки для неї – це сильна її власна армія. Це включає забезпечення всією необхідною зброєю та зарплатнею особового складу в кількості не меншій, ніж є зараз.
Друга гарантія безпеки – це так звані boots on the ground – стримувальний іноземний контингент. Поки невідомо, яка кількість держав готова надіслати свої війська для такої місії, та президент казав, що серед них є досить неочікувані.
Наступна гарантія – це можливість застосування нових, реально дієвих санкцій.
Також обговорюють формат NATO like – альтернативу Альянсу, в який Україну поки брати не хочуть. Окремо Україна прагне вступити до ЄС і вважає, що це може бути складовою гарантування.
Над військовими гарантіями безпеки спільно з колегами працює головком Олександр Сирський.
"Спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", – казав він.