ЗМІ: французькі соціалісти зустрінуться з прем'єр-міністром Байру з метою його заміни

Французькі соціалісти зустрінуться з прем'єр-міністром Франсуа Байру в рамках його останньої спроби врятувати свою посаду, пише Bloomberg.

У понеділок на прем'єр-міністра чекає вотум довіри, і йому потрібна підтримка партій-конкурентів у Національних зборах країни, щоб уникнути вимушеної відставки. Однак соціалісти чітко дали зрозуміти, що він її від них не отримає. А лідери партії відкрито заявили про своє бажання зайняти його місце.

“Ми будемо присутні на зустрічі з ввічливості, але наше рішення незворотне”, – сказав в інтерв'ю провідний законодавець-соціаліст Артур Делапорт, маючи на увазі зобов'язання партії голосувати проти прем'єр-міністра.

“Коментарі Делапорта, схоже, знищують останню надію центриста залишитися при владі. Не зумівши переконати ні ультраправий, ні лівий блоки – два найвпливовіші в нижній палаті Франції – підтримати його або утриматися від голосування, стає дедалі очевиднішим, що дні Байру злічені”, ‒ зазначає видання.

Франція переживає гостру політичну кризу з того часу, як Байру, союзник президента Еммануеля Макрона, оголосив на 8 вересня вотум довіри, намагаючись вийти з глухого кута щодо запропонованих заходів щодо отримання 44 мільярдів євро шляхом скорочення витрат та підвищення податків.

Байру стверджував, що цей план є важливим для скорочення дефіциту бюджету Франції на 2026 рік до 4,6% її економічного обсягу, порівняно з очікуваними 5,4% цього року. Інвестори вже готуються до підвищеного політичного ризику у Франції, який загрожує зірвати економічне відновлення, що починається.

У той час як ультраправа партія Марін Ле Пен закликала Макрона або піти у відставку, або оголосити дострокові вибори до нижньої палати у разі падіння уряду Байру, соціалісти наполягають на менш радикальній відповіді. “Ми хочемо лівий уряд меншості, який прагне компромісів”, – сказав Делапорт, закликаючи Макрона призначити поміркованого лівого прем'єр-міністра, який співпрацюватиме з іншими партіями для прийняття законодавства.

Голова Соціалістичної партії Олів'є Форе заявив, що “він із задоволенням обійме цю роль і заповнить посади в кабінеті міністрів членами своєї партії”. В інтерв'ю французькому телеканалу LCI Форе сказав, що соціалісти готові “обговорити умови, за яких ми могли б зайняти державні посади, які зараз обіймає відносна більшість Байру”.