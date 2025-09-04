Польща та Італія не відправлятимуть свої війська в Україну навіть після війни

Туск додав, що Польща виступає транспортним хабом для міжнародної допомоги Україні, і цього достатньо.

Прем’єр-міністри Польщі й Італії Дональд Туск і Джорджа Мелоні заявили, що їхні країни не мають наміру відправляти війська в Україну навіть після завершення війни, пише «Інтерфакс-Україна».

Про це йшлося після зустрічі «коаліції охочих» у Парижі.

У пресслужбі уряду Італії повідомили, що Мелоні підтвердила відсутність планів розгортати італійський контингент на українській території. Водночас вона висловила готовність підтримати можливе припинення вогню «ініціативами з моніторингу та навчання за межами кордонів України».

Туск наголосив, що Варшава виконує ключову роль у логістиці допомоги Києву. «Польща, як ми неодноразово наголошували, не передбачає відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни», — заявив він.

Туск додав, що Польща виступає транспортним хабом для міжнародної допомоги Україні, і ця місія є «достатньою задачею».