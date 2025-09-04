Польща та Італія не відправлятимуть свої війська в Україну навіть після війни

Прем’єр-міністри Польщі й Італії Дональд Туск і Джорджа Мелоні заявили, що їхні країни не мають наміру відправляти війська в Україну навіть після завершення війни, пише «Інтерфакс-Україна».
Про це йшлося після зустрічі «коаліції охочих» у Парижі.
У пресслужбі уряду Італії повідомили, що Мелоні підтвердила відсутність планів розгортати італійський контингент на українській території. Водночас вона висловила готовність підтримати можливе припинення вогню «ініціативами з моніторингу та навчання за межами кордонів України».
Туск наголосив, що Варшава виконує ключову роль у логістиці допомоги Києву. «Польща, як ми неодноразово наголошували, не передбачає відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни», — заявив він.
Туск додав, що Польща виступає транспортним хабом для міжнародної допомоги Україні, і ця місія є «достатньою задачею».
- Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками наради лідерів країн «коаліції охочих» заявив, що питання можливого відправлення німецьких військових ухвалюватимуть «у відповідний час», після того як буде зрозумілим формат участі США та результати переговорного процесу.
- На зібранні лідерів коаліції 4 вересня, у якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення з надання Україні гарантій безпеки. Зокрема, 26 держав готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі, сказав французький президент Еммануель Макрон на брифінгу з президентом України.