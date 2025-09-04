У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина поки не вирішила питання про відправку військових в Україну

Берлін визначатиметься щодо військової участі після консультацій із партнерами.

Німеччина поки не вирішила питання про відправку військових в Україну
Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками наради лідерів країн «Коаліції охочих» заявив, що питання можливого відправлення німецьких військових ухвалюватимуть «у відповідний час», після того як буде зрозумілим формат участі США та результати переговорного процесу. 

Про це йдеться на сайті німецького Міноборони.

Остаточне рішення, за словами Мерца, належатиме Бундестагу.

Канцлер також наголосив, що Європа має формувати власну політичну та безпекову політику, яка включатиме три ключові напрями:

  • підготовку до саміту за участі президента Володимира Зеленського, де може бути укладено перемир’я, а в разі затягування Кремлем — посилення санкційного тиску;
  • розробку безпекових гарантій для України після можливого переговорного врегулювання, у тому числі фінансування, озброєння та підготовку українських військових. Мерц підкреслив, що тут Німеччина вже є ключовим партнером Києва;
  • координацію зусиль усіх держав коаліції для подальшої підтримки України.

Європа очікує, що Сполучені Штати продовжать робити істотний внесок у спільні зусилля з підтримки України, розроблення гарантій безпеки та формування продуктивного дипломатичного процесу.

  • На зібранні лідерів коаліції 4 вересня, у якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення по наданню Україні гарантій безпеки. 
  • Зокрема, 26 держав готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі, сказав французький президент Еммануель Макрон на брифінгу з президентом України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies