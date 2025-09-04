Німеччина поки не вирішила питання про відправку військових в Україну

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками наради лідерів країн «Коаліції охочих» заявив, що питання можливого відправлення німецьких військових ухвалюватимуть «у відповідний час», після того як буде зрозумілим формат участі США та результати переговорного процесу.

Про це йдеться на сайті німецького Міноборони.

Остаточне рішення, за словами Мерца, належатиме Бундестагу.

Канцлер також наголосив, що Європа має формувати власну політичну та безпекову політику, яка включатиме три ключові напрями:

підготовку до саміту за участі президента Володимира Зеленського, де може бути укладено перемир’я, а в разі затягування Кремлем — посилення санкційного тиску;

розробку безпекових гарантій для України після можливого переговорного врегулювання, у тому числі фінансування, озброєння та підготовку українських військових. Мерц підкреслив, що тут Німеччина вже є ключовим партнером Києва;

координацію зусиль усіх держав коаліції для подальшої підтримки України.

Європа очікує, що Сполучені Штати продовжать робити істотний внесок у спільні зусилля з підтримки України, розроблення гарантій безпеки та формування продуктивного дипломатичного процесу.