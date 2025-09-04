Високопосадовиця ЄС назвала дії Ізраїлю в Газі геноцидом

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера відреагувала на операцію Ізраїлю у Смузі Гази.
Про це повідомляє Reuters.
"Геноцид у Газі викриває нездатність Європи діяти та говорити єдиним голосом, навіть коли протести поширюються європейськими містами, а 14 членів Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення вогню", – сказала Тереза Рібера на церемонії відкриття навчального року в університеті Sciences Po у Парижі.
Минулого місяця вона сказала, що переміщення та вбивства в Газі “дуже схожі” на геноцид.
Іспанська соціалістка Тереза Рібера є другою за старшинством після президентки Урсули фон дер Ляєн. До її повноважень входять питання клімату та антимонопольного законодавства, але вона не відповідає за зовнішню політику ЄС.
- Ізраїль найближчим часом уповільнить або призупинить доставку гуманітарної допомоги до частин північної Гази, розширюючи свій наступ із метою послабити ХАМАС.
- Стів Віткофф, посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході заявив, що війна у Смузі Гази закінчиться до кінця року “так чи інакше”.